Stor insats mot penningmålvakter i Europa

343 miljoner kronor, varav 28 miljoner på kriminella konton i Sverige, har säkrats i en stor europeisk insats mot penningmålvakter. Men det är bara ett skrap på ytan – nätverket av penningmålvakter i Europa är enormt stort, enligt polisen.

Under cirka tre månader under hösten har polis i flera länder, däribland Sverige, deltagit i en insats ledd av polisorganisationen Europol, med syftet att komma åt penningmålvakter. Dessa utgör ett viktigt led i den internationella organiserade brottsligheten – pengarna som går via målvakterna används ofta för att finansiera grov kriminalitet.