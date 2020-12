För två och ett halvt år sedan bokade My och Viktor Costéus drömlokalen för sitt bröllop. Sen kom corona-restriktionerna. Men företaget som hyr ut gården vägrar låta dem avboka. De är ett av flera par som riskerar att förlora 48 000 kronor vardera.

– När vi förlovade oss blev det ganska snart en dröm att boka Stallgården. Vi åkte dit på besök, fick fin kontakt och kände att det var ett underbart ställe.

Det säger 26-åriga My Costéus om den aktuella gården från 1870 som ligger bland sädesfälten i Fuglie i den nordvästra utkanten av Trelleborg.

Detta var sommaren 2018.

Det är hårt tryck på gården, som arrangerar drygt 80 bröllop per år. Därför släpps nya tider två år i förväg.

My och Viktor Costéus lyckades boka lördagen den 23 maj år 2020. Och betalade in de avtalade 48 000 kronorna – som de sparat ihop under två års tid.

- Vi hade planerat allt in i minsta detalj. 65 gäster var bjudna. På det tillkom cateringfirma, band, fotograf, videograf och så vidare.

Men i mars slog corona-pandemin till med full kraft mot Sverige. Och myndigheterna svarade med en rad restriktioner och rekommendationer för att dämpa smittspridningen.

Bland annat förbjöds allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Och befolkningen uppmanades att undvika sociala sammanhang som fester, dop och bröllop.

– Vi tog kontakt med Stallgården i mars och frågade vad vi skulle göra. Deras budskap var att ha is i magen, säger My Costéus.

– Men i april bestämde vi oss för att festen inte kunde hållas den 23 maj. Det kändes inte rimligt att under en pandemi samla ihop 70-80 människor inomhus som inte träffas till vardags.

Stallgården gick inte med på avbokning mot återbetalning.

Däremot erbjöd de My och Viktor Costéus att flytta bröllopet till en vardag under hösten eller vintern senare under året. Utan att få tillbaka mellanskillnaden, eftersom sommarbröllop är avsevärt dyrare.

Efter mycket om och men gick paret Costéus med på att omboka. De valde den 31 december.

– Jag tänkte så här: det är sista dagen 2020 och då är det störst chans att pandemin är över, säger My Costéus.

Den här gången fick My och Viktor Costéus teckna ett helt nytt avtal – där Stallgården lagt till en rad paragrafer.

Bland annat om att paret Costéus inte hade rätt att omboka igen. Och en force majeure-klausul som friställer företaget från sina förpliktelser om arrangemanget inte skulle bli av på grund av situationer bortom uthyrarens kontroll. Exempelvis påbud från myndigheterna.

Sen kom den andra vågen i smittspridningen av Covid 19. Och nu skärptes restriktionerna än mer: bland annat förbjöds offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

My Costéus tog återigen kontakt med Stallgården.

– I augusti skrev jag ett mejl där jag lade hjärtat på bordet: att det är en pågående pandemi, vi har nära och kära som drabbas av detta. Folk dör. Kan ni tänka er att avboka nyår.

Svaret blev nej. Ni får avboka – utan att få tillbaka något av de 48 000 kronorna som betalats.

Paret Costéus är inte de enda som hamnat i klammeri när de försökt avboka bröllop på Stallgården efter att pandemin bröt ut. Företaget har både blivit stämda i domstol och anmälda till allmänna reklamationsnämnden.

Sydsvenskan har varit i kontakt med fyra andra par i likartade situationer. Bland annat Emelie Johansson och Michael Sjöberg som skulle bli man och hustru den 30 maj.

De gick inte med på Stallgårdens förslag att byta till en vardag under hösten eller vintern.

– Om man bokat ett sommarbröllop en lördag så är det svårt att tänka sig en onsdag i november. Sen så skulle vi ha många tillresta gäster, så vi kände tidigt att det inte skulle fungera för oss.

Emelie Johansson försökte förhandla om att byta till en dag sommaren 2021. Men det var kalla handen från Stallgården.

Paret har nu anmält företaget till allmänna reklamationsnämnden.

– Stallgården säger är att de gör allt de kan för att hjälpa oss som bokat. Och jag tror absolut de ställer upp på att svara på frågor. Men det enda de erbjuder är att vi bokar om till datum som ingen annan vill ha, säger Emelie Johansson.

Pernilla Rönndahl är ägare till Stallgården och drog igång verksamheten år 2016. Eftersom bröllop klassas som privata tillställningar finns ingen coronaanpassad lagstiftning för hur många besökare som får vara i lokalerna samtidigt.

– Paren hyr gården av oss och bjuder själva in till privat fest. De bär själva ansvaret. De väljer själva hur många de vill bjuda in. Det kan vara åtta, tio eller 50. Våra branschskyddsregler har en maxgräns på 150 personer, säger hon.

Hur ser du på att det arrangeras bröllop i era lokaler samtidigt som folkhälsomyndigheten avråder från att besöka dylika arrangemang?

– Det är upp till paren själva. Jag är ingen moralens tant åt någon.

Pernilla Rönndahl uppger att företaget kämpar febrilt för att hjälpa de par som haft bokningar efter att coronan bröt ut.

– Vi är likt alla andra hårt drabbade av corona. Det vi kan erbjuda är att omboka tiden, och det gör vi av ren goodwill. Egentligen har de ju inte rätt att omboka alls.

Varför erbjuder ni bara vinterbröllop på vardagar för dem som betalat för helgbröllop på sommaren?

– Det är det enda vi kan erbjuda. Alla 80 par ville boka om till en helg nästa år, men bokar vi om dem får vi inga intäkter detta året. Och då går vi i konkurs.

– Vi har över 200 bokade bröllop fram i tiden och nu släpper vi tiderna för år 2023 snart. Bröllop är ju något man planerar 2-3 år framåt i tiden. Och jag kan inte flytta ett bokat bröllop.

Varför kan ni inte tänka er att betala tillbaka till dem som vill avboka sina tider?

– Att jag skulle betala tillbaka 80 bröllop, det finns inte. Jag kan inte riskera alla som bokat så långt i förväg. Det är ombokning jag kan erbjuda. Det är lika för alla.

– Nu har vi förlängt så att man kan boka om till år 2023 eller så länge coronan pågår.

Pernilla Rönndahl på Stallgården uppger att det framgår tydligt av kontrakten att den kund som inte fullföljer avtalet inte får tillbaka någon anmälningsavgift.

Men ett av paren som avbokade sitt bröllop på Stallgården i somras utan att få någon ersättning anmälde till Allmänna reklamationsnämnden – som prövat frågan.

Nämnden menade att paret hade rätt att få tillbaka 60 procent av vad de betalat: totalt 28 800 kronor.

– Vi har ersatt henne nu. Men sedan dess har vi förändrat kontrakten eftersom de inte skyddade företaget tillräckligt, säger Pernilla Rönndahl.

För My och Viktor Costéus har kontakten med Stallgården lämnat en bitter eftersmak.

– Det handlar inte så mycket om oss längre. Om pandemin fortsätter kommer fler hamna i vår sits. Jag vill bara att sanningen ska fram och tycker inte att man kan behandla folk på det här sättet.