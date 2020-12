Svensk seger i EM-premiären

Sverige vann måstematchen i EM i handboll, premiären mot Tjeckien, efter att ha vänt ett tremålsunderläge till seger med tre mål. Det blev 27–23.

Tjeckien kom till spel utan att ha spelat en enda landskamp på över ett år. Det straffade Sverige som inte kunnat kartlägga som man önskat.

– Vi vet ju inte så mycket om dem. Några av dem har vi aldrig sett förut, sade Linn Blohm till TV6 i halvtid.

Det annars så säkra svenska försvaret fick inte till det, och när man inte lyckades lägga sig på domarnas bedömningsnivå åkte Sverige på utvisning efter utvisning. Det blev fem utvisningar i första halvlek.

– Några av dem var dumma, där kan man diskutera om det skulle ha varit utvisningar, menade Blohm.

– Men nu vet vi var nivån ligger och måste lägga oss efter det.

Det svenska anfallet var inte heller på topp i första halvlek, det var omständligt och det spelades väldigt mycket i sidled. Blohm lovade i halvtid att anfallet måste fixas, och det såg hon personligen till att göra.

Men det dröjde en bit in i andra halvlek innan Sverige fick ordning på spelet, låg inledningsvis under med tre mål. Knappt halvvägs in i halvleken hade Sverige vänt till ett tremålsöverläge. Bakom den vändningen låg Blohms försvarsspel och Emma Lindqvists skytte (tre mål).

I andra halvlek fick också målvakten Jessica Ryde göra mästerskapsdebut, och gjorde flera bra räddningar.

Det blev till slut en säker seger för Sverige i måstematchen. Det hade blivit väldigt svårt om Sverige att gå vidare i mästerskapet om man förlorat mot gruppens lägst rankade lag.

På lördag väntar VM-tvåan Spanien och på måndag VM-trean Ryssland. De tre bästa lagen från gruppen går vidare till mellanrundan.