FCR-stjärnan lägger av – blir tränare i Linköping

Malin Levenstad avslutar spelarkarriären och lämnar jobbet som assisterande tränare i FC Rosengård. Hon blir från och med nästa säsong assisterande tränare i Linköping.

– Det hänger samman med att jag slutar spela. Jag kan inte spela utan smärtlindring och dök det då upp tillräckligt intressanta uppdrag som tränare var det ett måste att sluta, säger Malin Levenstad.

– Det var jobbigare än jag trodde att bestämma mig för att lägga av. Förra gången jag slutade var det tydligt av egen fri vilja. Jag hade ingen motivation. Nu har jag verkligen haft kvar den, men kroppen strejkar ju. Beskedet kommer några dagar innan FC Rosengård ska avsluta säsongen med att inleda sitt Champions League-äventyr med att åka till Georgien. Malin Levenstad jobbar dock klart säsongen ut.

– Ja, absolut. Jag har kontrakt året ut. Och jag kan spela även om jag har ont, så jag är disponibel både som tränare och spelare. Det var viktigt för mig att meddela tjejerna personligen och det har jag gjort i dag när de kom tillbaka från landslagsspel. Ledningen har vetat ett par dagar, jag tackade nej till deras förslag.

Vad gäller det spelmässiga är ett knä som krånglar och som kan vara sviterna av en korsbandsoperation 2008.

Den 32-åriga mittbacken och Fifa-utbildade tränaren har varit verksam i hela kedjan av elitlag i Malmö. Från MFF via LDB FC Malmö till dagens FC Rosengård. Hon spelade en kort period i AIK 2014.

Därefter avslutade hon den aktiva karriären, men skulle göra en oväntad comeback sommaren 2018. Då small hälsenan. Hon var redo för spel i februari 2019 och spelade hela den förra säsongen.

– Jag är superstolt över den comebacken jag lyckades med på så hög nivå. Jag känner en enorm stolthet och är glad att jag fick möjligheten av Rosengård. Framför allt var det Erling (Nilsson) som tryckte på. Jag fick en andra chans och det jag gjort kan ingen ta ifrån mig, säger Malin Levenstad.

I år var Malin Levenstad startspelare länge i FC Rosengård, men hamnade på bänken under hösten och blev kvar där för det mesta trots lagets svaga resultat. Men det är inte skadan som stoppat henne.

– Nej, det har den inte. Jag hade kunnat spela, svarar hon lite kort.

Malin Levenstad har varit assisterande tränare i FC Rosengård sedan 2016 och har gått Fifas utbildningsstege under tiden. Det innebär att hon jobbat inom Malmöföreningen under dess tre namn i nästan 20 år. Moderklubben är Vellinge IF.

– Det är sjukt och känns lite galet och vemodigt. Men man kommer till en gräns när man behöver gå skilda vägar och testa nytt. Jag behöver vara ny på jobbet i en ny miljö med nya människor och inte sitta på trygghet.

I Linköping blir hon assisterande tränare till en annan gammal MFF-are, nämligen Andrée Jeglertz som startade sin fotbollsbana i Husie och sedan var i Malmö FF 1985-93. Som tränare hade han hand om Umeå 2004-08, Djurgården 2009 och har sedan varit förbundskapten för Finland.

– Jag känner inte Andrée personligen sedan tidigare, men har ju koll på vad han gjort. Jag kommer att vara assisterande tränare med fys-ansvar.

Jag såg dig som en lämplig huvudtränare i FC Rosengård?

– Det är väl inte omöjligt nu heller. Jag har en ambition och målsättning att bli huvudtränare. Att gå till Linköping är en del i den utvecklingen. Jag stänger inga dörrar för framtiden.