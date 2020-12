Gina Dirawi får Pingvinpriset

Komikern, programledaren och skådespelaren Gina Dirawi får årets Pingvinpris av jämställdhetsbyrån Klara K. Även professor Anna Wahl, journalisten och författaren Matilda Voss Gustavsson och vd:n för Microsoft Sverige Hélène Barnekow prisas.

Gina Dirawi har under sin karriär bland annat arbetat som programledare, låtskrivare, komiker och författare. Hon fick sitt stora genombrott 2012 då hon ledde Melodifestivalen, vilket upprepades 2013 och 2016. Dirawi har också varit julvärd i SVT – och 2020 debuterade hon som författare med romanen ”Paradiset ligger under mammas fötter”.

Gina Dirawi har under senare år offentligt berättat om hur hon drabbats av stora mängder näthat under sin karriär, framför allt under julvärdskapet i SVT 2015.

”Det Gina Dirawi har fått utstå är något vi alla bör känna en kollektiv skuld över, för att vi låtit klimatet på nätet sjunka till den absoluta fryspunkten. Hennes enda brott är att hon är framgångsrik. Och att kalla det för Jante är att göra det för lätt för sig. Det är att kamouflera beteendet till en kulturell mellanmjölk när det egentligen handlar om ren och skär sexism, rasism och islamofobi”, skriver Camilla Wagner, vd för Klara K, i ett pressmeddelande.

Priset som årets ögonöppnare går till Matilda Voss Gustavsson, journalist och författare. Professor Anna Wahl, vice rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, får årets uthållighetspris. I kategorin årets förebild går priset till Hélène Barnekow, vd för Microsoft Sverige.

Det är nionde året i rad som Klara K lyfter fram förebilder inom ledarskap och jämställdhet. Byrån arbetar för att främja kvinnors karriärer genom ”strategisk rådgivning och opinionsbildning”.