The Avalanches strömmar spelning

Albumaktuella The Avalanches strömmar ett dj-set för att fira släppet av sin nya skiva ”We will always love you”. Det australiska bandet skriver på sin Facebooksida att de sänder från en takterass i Melbourne den 19 december och lovar att spela såväl egna låtar som låtar från den egna eklektiska skivsamlingen.