Inget trendbrott - femte raka Redhawksförlusten

Malmö Redhawks hoppades på ett trendbrott hemma mot Djurgården. Men det blev femte raka förlust. Trots stor överlägsenhet i skyttet och massor av power play stod det 1-3 på resultattavlan när drabbningen i Malmö arena var över.

– Klart att det är tufft. Vi lyckas inte i power play. Det saknas inte lägen. Nej, det var inte bra, ingen höjdarmatch, sa Redhawks tränare Joakim Fagervall.

Den första hemmamatchen av tre på sex dagar för Redhawks. En viktig period för laget att komma uppåt i tabellen. Men det började illa med förlust.

– Det mesta sitter mentalt. Vi vågar inte spela ut just nu. Men vi har två chanser till hemma i veckan som kommer. Det är viktigt att vi får till det då, sa Pathrik Westerholm som blev ende målskytt i Redhawks för kvällen.

Oscar Alsenfelt avstod långresan i veckan till Luleå på grund av ryggproblem, men var tillbaka mellan stolparna mot Djurgården.

Han fick dock en olycklig start då han på ett underligt vis släppte en sargretur som studsade ut framför mål till en helt fristående Kalle Östman som gjorde sitt första mål för säsongen efter knappa fem minuters spel.

Redhawks kom tillbaka och halvvägs in i första perioden kvitterade Pathrik Westerholm. Han bjöds på öppet mål framför Mantas Armalis i Djurgårdens mål när denne låg och simmade på isen.

– Det var väl ett pass från en Djurgårdenback, bara att tacka och ta emot, tyckte Pathrik Westerholm.

I den andra perioden var det bra hemmatryck men det blev ingen utdelning målmässigt. Istället var det Djurgården som tog ledningen åtta minuter in i den tredje perioden. Sebastian Strandberg lyfte in pucken framför mål där den i röran studsade in bakom Alsenfelt.

Redhawks hade chans vid två tillfällen att spela i fem mot tre i totalt mer än tre minuter i mitten av perioden utan att få till en kvittering.

– Vad ska man säga, för dåligt, menade Pathrik Westerholm.

Trots flera möjligheter i power play lyckades inte Redhawks få till ett avgörande och laget är på nytt jumbo i SHL-tabellen.

– Vi har mer än tolv minuter i power play. Med så många chanser ska vi vinna matcher, sa Joakim Fagervall.

Bobby Nardella skickade in 1-3 med ett direktskott när Djurgården fick chans powerplay en minut från matchslut.

– Det är alltid tufft med förluster, men jag tycker inte vi har varit utspelade. Fortsätter vi att kriga så kommer segrarna till slut, menade Pathrik Westerholm.