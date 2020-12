Kritiker: Norska karantänhotell är internering

Fakta

I vissa fall får man sitta i karantän i sitt eget hem. Det gäller om man är folkbokförd i Norge, äger en bostad i Norge som man kan sitta i karantän i eller om man har kommit till landet för att arbeta, och har en arbetsgivare som tillhandahåller ett privat rum eller en privat bostad under karantänperioden.

Även norska studenter som studerar i andra länder undantas reglerna och får sitta i karantän till exempel hemma hos sina föräldrar.

Övriga ska tillbringa de tio karantänsdygnen på ett särskilt karantänhotell. För vistelsen betalar vuxna 500 norska kronor per dygn, medan barn i åldern 10-18 år betalar 250 norska kronor per dygn. Arbetsgivare betalar 1 500 norska kronor per dygn. Resten av utgifterna betalas av staten.

Under karantänen får man inte arbeta och barn får inte gå i skola eller på dagis. Man får inte heller resa med kollektivtrafik. Däremot får man röra sig utanför hotellet så länge man undviker kontakt med andra människor.

Man ska ges möjlighet till ett coronatest på karantänhotellet, men får inte bryta karantänen även om man skulle testa negativt.

Källa: Norges regering