Rekordmånga nya covidfall i Skåne

På lördagens rapporterade Region Skåne in 2522 nya fall av bekräftad covid-19-smitta i Skåne. Det är den högsta siffran hittills under ett dygn sedan pandemin utbröt, och nästa tusen fler fall än i fredags, då 1623 nya fall rapporterades in.