Fler coronapatienter än i våras i Skåne

I Skåne vårdas nu 268 personer på sjukhus för covid-19, vilket är den högsta siffran sedan pandemin bröt ut. Av dem vårdas 31 på intensivvårdavdelning, även det en rekordhög siffra, rapporterar SVT Skåne

Totalt har Region Skåne rapporterat in 7 677 bekräftat smittade i länet under den senaste veckan. Än så länge har sjukvården läget under kontroll, men smittspridningen ökar.

– Från förra söndagen har vi haft en ökning av antalet patienter på sjukhusen med 20 procent. Med en ökning på 20 procent ytterligare under nästa vecka, då börjar det bli riktigt besvärligt, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, till SVT.