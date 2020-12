Totte Lundgren på KB tror att strömmade konserter är här för att stanna medan Linda Forsell på Potato Potato hoppas att 1800-talets teatermani kommer tillbaka. Rakel Chukri undersöker den digitala glöden på tre Malmöscener.

The Sounds spelade på KB i april 2020. Bild: Youtube

”It was weird, strange. But I kind of liked it”, säger sångerskan Maja Ivarsson.