Flygandet fortsätter att minska

Resandet vid Sveriges största flygplatser fortsätter att dala rejält.

Under november flög 386 000 personer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 87 procent jämfört med de strax över tre miljoner resenärerna samma period förra året.

Allra mest minskade flygandet via Bromma flygplats. Där har antalet resenärer rasat med 95 procent under november, och med 78 procent under 2020 så här långt.

”November blir den nionde månaden i rad med historiskt svaga siffror för flyget till följd av pandemin. En ökad smittspridning i kombination med nya och utökade restriktioner bidrar till en förstärkt osäkerhet och dämpar sannolikt efterfrågan”, säger Swedavias vd Jonas Abrahamsson i ett pressmeddelande.

Under årets tredje kvartal gjorde Swedavia, som ägs av svenska staten, en förlust på 717 miljoner kronor.