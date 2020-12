Garpenlövs reservplan: SHL-spelare

Tanken var att fylla truppen till Channel One Cup med KHL-spelare. Men Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv fick tänka om. – Vi har varit tvungna att fylla ut med spelare från SHL för att ihop det vi behöver ha, säger han.

Till Karjalaturneringen i Helsingfors i november valde förbundskapten Johan Garpenlöv att fylla Tre Kronor-truppen med spelare från svenska klubbar.

När nu Channel One Cup väntar i Moskva – 17–20 december – var planen att enbart satsa på spelare från ryska KHL.

Men där fick han inte loss tillräckligt många.

I stället fick han fylla på med fem SHL-spelare.

– Turerna har varit att vi har ställt frågan till KHL-spelarna och fått en del återbud, som har gjort att vi hamnade kort på forwardssidan. Därmed har vi valt att ta in SHL-spelare, säger Garpenlöv.

– Vi har 15 forwards i KHL och vi har ställt frågan till alla. De som har tackat nej har av olika orsaker till det, och därför har vi hamnat där hamnat.

Med ett gäng spelare kort i truppen valde Garpenlöv att kalla in spelare från klubbar som inte har matcher under dagarna som Channel One Cup spelas i Rysslands huvudstad: Emil Pettersson och Fredrik Karlström från Växjö samt Andreas Wingerli, Jesper Frödén och Jonatan Berggren från Skellefteå.

– Det är så vi har tänkt, med respekt för lagen som spelar då, säger han.

– Men jag vill ändå påpeka att det här är skickliga spelare. Vi har inte bara tagit in spelare utan det är spelare som ligger där och som vi vill titta på under säsongen.

– Vad det gäller Skellefteås fall så var de här spelarna med senast, så vi vet vad de kan internationellt.

Karjalaturneringen – som slutade med tre förluster för Tre Kronor – spelades i en coronasäkrad bubbla. Tanken är densamma för Channel One Cup.

– Finland gjorde ett fantastiskt jobb och jag hoppas att Ryssland kan göra samma sak, med den här bubblan och att ingen blir sjuk, säger Johan Garpenlöv.

Förbundskaptenen räknar även med att upplägget kommer att vara liknande för Beijer Hockey Games i Stockholm i februari.

– Vi vet ingenting om vad som händer framöver, utan vi måste följa med strömmen och rätta oss efter det som gäller just vid den tidpunkten.

– Man får ta en turnering i taget.

Fakta Tre Kronors matcher Channel One Cup spelas i ryska huvudstaden Moskva 17–20 december. Sveriges matcher: 17 december: Sverige–Ryssland, 19 december:Finland–Sverige, 20 december: Tjeckien–Sverige.