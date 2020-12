Mjukstart för den digitala Nobelveckan

Mycket blir som vanligt under årets Nobelvecka, medaljer och diplom kommer räckas över under ceremoniella former och pristagarnas föreläsningar blir av – men allt blir, som känt, digitalt.

Prisutdelningsfasen mjukstartar i dag med besök hos en av årets elva pristagare, FN:s livsmedelsprogram ej inräknat. Emmanuelle Charpentier, en av två som tilldelas kemipriset, får ta emot diplom och medalj på svenska ambassaden i Berlin.