Skalbagge borta i 40 år – har upptäckts igen

En mycket sällsynt skalbagge – käksvartbaggen – har inte siktats i Sverige sedan 1970-talet. Men nu har den rödbruna insekten dykt upp i en lägenhet i Mölndal. – Först tyckte jag att det var jätteläskigt, säger Erica Darenberg som gjorde fyndet.

Erica Darenberg hittade den första skalbaggen inne på sin toalett i slutet av november. Först lade hon inte någon större vikt vid fyndet, utan tänkte att den måste ha följt med in av misstag. Men när hon senare upptäckte fler skalbaggar i lägenheten förstod hon att det inte rörde sig om en engångshändelse.

– Jag har lokaliserat dem till min sons rum, under hans säng, och sett att de har gått in under en springa i golvlisten, säger hon.

Anticimex har varit på plats och tagit med några av skalbaggarna tillbaka till kontoret för undersökning.

– Jag vill inte ha dem här, min son vill inte sova i sin säng. Han tycker att det är lite läskigt, och jag förstår honom.

Erica Darenberg vände sig till en Facebookgrupp som hjälper till att identifiera insekter, för att få svar på vilken art som skalbaggarna tillhör. En av dem som svarade var skalbaggeexperten Hans-Erik Wanntorp, gästforskare vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

”Oj! En käksvartbagge, Gnathocerus cornutus. Mycket sällsynt och senast sedd i landet på 1970-talet”, skrev han.

Hans-Erik Wanntorp säger till TT att käksvartbaggen är släkt med mjölbaggen. Tidigare hittades den i olika specerier som gryn och mjöl, men har försvunnit under senare årtionden i takt med att livsmedelshanteringen har blivit mer hygienisk.

– De äldre fynden i Sverige är ofta gjorda i bagerikällare, där man inte höll så förskräckligt snyggt, det låg mycket rester av mjöl och gryn, och då fick de tid på sig att utvecklas, säger Wanntorp.

Erica Darenberg har samlat några exemplar i en burk som hon ska skicka till Hans-Erik Wanntorp, som i sin tur ska föra in dem i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Hon berättar att hon numera ser på skalbaggarna i nytt ljus.

– Först tyckte jag att det var jätteläskigt. Men nu har jag sansat mig lite med tanke på att de är så ovanliga.