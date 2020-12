Fler döda på svenska vägar jämfört med Norge

Fler personer dör i trafiken i Sverige jämfört med i Norge. Lägre hastigheter och fler mötesseparerade vägar kan vara svaret på varför Norges trafiksäkerhet överträffar Sveriges.

Trafiksäkerheten i Sverige och Norge har under lång tid varit framstående internationellt med låga nivåer på antal omkomna per invånare. Men sedan 2015 har det omkommit fler personer i trafiken per invånare i Sverige jämfört med i Norge. Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).