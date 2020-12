Två miljoner samlades in till tortyroffer

Den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali har samlat in två miljoner kronor till de två tonårspojkar som under tortyrliknande former misshandlades en hel natt på en kyrkogård i Solna i somras, rapporterar Dagens Nyheter.

Bali startade insamlingen på Twitter i fredags och under helgen strömmade pengarna in.