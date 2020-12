Hårdrockslegendarerna Kiss flyttar in på Nöjesteatern

Fakta

Det amerikanska hårdrocksbandet Kiss startades i New York 1973 av Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley och Peter Criss. Bandet är ett av världens största hårdrocksband och bland deras mest kända låtar finns "Heaven's on fire", "I was made for lovin' you" och "Detroit Rock City". Idag är enbart Stanley och Simmons kvar av originalgänget och i år och nästa år skulle de ha gjort sin avskedsturné, men pandemin har gjort att konserterna skjutits fram till i sommar. Håller planen kommer de att spela på Copenhell i Köpenhamn den 16 juni och på Tele 2 Arena i Stockholm den 19 juni.