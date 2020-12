Minnesord om Carl-Johan Dahlman

Utvandraren och nationalekonomen Carl Johan Dahlman, 78 år, bosatt i Seattle, Washington, USA, har omkommit i en flygolycka i ett privatplan som han flög själv. Han sörjs närmast av sin hustru Celia och döttrarna Marisa och Christina med familjer samt brodern Roland med familj.

Carl Johan var född och uppvuxen i Stockholm men tog studenten på Spyken i Lund. Han gjorde sin militärtjänst på FRA/Tolkskolan där han lärde sig ryska. Efter studier vid Lunds universitet arbetade han några år (1967-70) som nationalekonom vid Industriens Utredningsinstitut (IUI), numera IFN.

Hösten 1970 lämnade han Sverige för doktorandstudier i nationalekonomi vid University of California, Los Angeles (UCLA). Det var i den bestämda avsikten att inte återvända till Sverige. Han disputerade med en avhandling om betydelsen av äganderätter för ekonomisk effektivitet och hans handledare var en annan utvandrad svensk, Axel Leijonhufvud.

Hans mest kända och fortfarande ofta citerade arbete var en artikel i den högt rankade tidskriften Journal of Law and Economics, “The Problem of Externality” (1979).

Vid UCLA träffade Carl Johan sin blivande hustru, Celia som var kurskamrat, kinesiska, född och uppvuxen I Brasilien. Efter studierna blev det ett år i Australien, en professur vid University of Wisconsin, följt av flytt till Washington, DC, där Carl kom att stanna under trettio år. Han arbetade bland annat i försvarshögkvarteret Pentagon som statssekreterare med rang av trestjärnig general och vid RAND som forskare i försvarsekonomi.

För att få en ursäkt att resa tillbaka till Sverige på besök tog han ibland uppdrag här. Ett sådant var för ESO då han skrev en inflytelserik rapport om vad Sverige skulle vinna på att gå över från en värnpliktsarmé till en yrkesarmé. Ett annat var inom ramen för ett författningsprojekt vid SNS som handlade om problem med kollektiva beslut.

Efter pensioneringen flyttade Carl och Celia till Seattle, Washington, för att vara nära sin dotter Marisa och hennes familj. Där - med en fantastisk natur, hav och höga berg intill knuten - kunde Carl Johan ägna sig åt sina friluftsintressen. Han var seglare sedan barnsben och tog nu också upp kajakpaddling.

Han var sedan gammalt ivrig skidåkare och golfare. I Seattle tog han flygcertifikat. Under en flygning i mitten av november fick han motorproblem, kraschlandade och omkom. Även hans co-pilot förolyckades.

Carl Johan var individualist, i yngre dagar både en charmig rebell och en sökande intellektuell. Han gick sina egna vägar. Till sist blev Sverige för trångt för honom och han var tvungen att ge sig iväg. USA hägrade för honom på samma sätt som för forna tiders svenska utvandrare och han skapade ett gott liv för sig och sin familj där. Vi som blev kvar här hemma hade med tiden alltmer sporadisk kontakt med honom men kommer alltid att minnas honom med stor värme.

Birgitta Swedenborg

Lars och Christina Jonung