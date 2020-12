Vid Karlsborgs fästning på Vätterns västra sida ligger Livregementets husarer K3. Här utbildas de tuffa tjejerna och killarna. En lätt skyttebataljon som ska kunna sättas in snabbt och med kort varsel vid olika insatser. En underrättelsebataljon som ska inhämta information om motståndaren. Här ligger också Försvarsmaktens överlevnadsskola, där bland andra svenska journalister tränas inför arbete i krisområden.

K3 spelar helt enkelt en viktig roll för myndighetens förmåga att, som sägs i en reklamkampanj från 2016, stå upp för ett land som aldrig står still.

Men stått still är just vad det tycks ha gjort på K3 de senaste åren.

Bilden bekräftas av Pliktrådet, som företräder totalförsvarspliktiga under grundutbildningen. K3 sticker ut jämfört med andra regementen, säger Pliktrådet, som har larmat om både sexism, homofobi och nedvärderande uttryck efter sina besök i Karlsborg. Regementschefen Ola Barvér å sin sida säger i ett pressmeddelande att ”K3 är ett av de förband som starkt utmärker sig positivt när det gäller ovälkommet beteende”, ett uttalande som i sammanhanget lämnar öppet vad ordet positivt egentligen betyder.

Avslöjandet i måndags är förödande för en försvarsmakt som enligt överbefälhavare Micael Bydén under många år har arbetat hårt med värdegrunden.

För situationen på K3 är inte ny, och långt efter att det sågs som en naturlig del i värnplikten att förnedra eller att bli förnedrad har berättelserna om jägarutbildningen i Karlsborg vittnat om just det.

För femton år sedan berättades om nattliga nakenduschar under tvång (GT 26/5 2005). Fyra år senare om värnpliktiga som tvingades dra ner sina byxor och krypa över en fotbollsplan som kollektiv bestraffning (GT 19/10 2009), för övrigt samma år som 18 yrkessoldater från K3 köpte sex i samband med en militärövning i Tyskland . Under hösten 2013 framkom att flera rekryter skadats vid en otillåten övning under sin grundläggande militära utbildning, GMU (GT 11/3 2014).