Nordqvist redo för US Open: ”Känns fantastiskt att vi kan spela”

Idag torsdag inleds säsongens sista golfmajor – US Open i Houston, Texas.

Rekordmånga svenskor finns med i startfältet, sex proffs och fyra amatörer.

Formstarka och dubbla majorvinnaren Anna Nordqvist är redo:

– US Open har man sett fram emot hela året, säger 33-åringen inför torsdagens tee off.

Anna Nordqvist är redo för US Open. Bild: Ray Carlin Bakom Annika Sörenstams tio majorsegrar är Anna Nordqvist Sveriges bästa spelare genom tiderna.