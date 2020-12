Oscar Westerhom ser ”Big mouth” på Netflix.

”I’m going through changes”, sjunger Charles Bradley i förtexterna till den fjärde säsongen av den tecknade ungdomsserien ”Big mouth”. Soul-låten ”Changes” är ett återkommande inslag i varje säsong – det vill säga något som lustigt nog inte ändras – och sätter en ironisk prägel på innehållet: ”förändringar” är en grov underdrift av vad huvudpersonerna egentligen genomlider under puberteten.

”Big mouth” är en autofiktiv barndomsskildring av skaparen Nick Kroll, som handlar om vänskapen mellan tonåringarna Nick (med röst av Kroll själv) och Andrew (John Mulaney). Puberteten är en central del av berättelsen. Men istället för små förändringar handlar det om mentala och köttsliga jordskred i klass med när tektoniska plattor skiftar läge. Självhatet, det plötsligt uppdykande sexuella begäret och alla rödflammiga skamkänslor får en fysisk inkarnation: det helkroppsludna, snusktokiga och löspenisbesatta ”hormonmonstret” Maurice (också Kroll), som en dag flyttar in i Andrews mentala värld. Nick är däremot inte lika snabb i utvecklingen och en spricka uppstår i relationen. I säsong fyra har deras vänskap nått en kritisk punkt efter en kärlekskonflikt. Detta blir särskilt plågsamt när de tvingas tillbringa tid tillsammans på ett sommarläger.

”Big mouth” kombinerar en nästan dadaistisk nonsenshumor, som i ”Family guy”, med en grotesk skildring av kroppen. I sina mer färgstarka stunder går tankarna till den franske renässansförfattaren François Rabelais skrönor om jättarna Gargantua och Pantagruel, som blev berömda för sina subversivt gäckande skildringar av despotiska makthavare och självgoda akademiker. Rabelais litterära metod gick ut på att överdriva proportioner. Gycklare med jättelika mandomslemmar eller en lönnfet munk som på egen hand, under en fylla på billigt klostervin, slaktar en hel fiendearmé.

Puberteten blir, i likhet med Rabelais kungar och kyrkomän, skrattretande i sina hyperbolbeskrivningar. Men det är just med hjälp av denna groteska realism – begreppet som den ryske litteraturvetaren Michail Bachtin använde för att beskriva Rabelais – som serien lyckas borra sig in i pudelns kärna. ”Big mouth” tar tonåringars övergångsfas på allvar. Här finns knappast något nostalgiskt skimmer som låter oss drömma tillbaka till en trevligare tid. Istället är det ett surrealistiskt inferno som ungdomarna dagligen tvingas arbeta sig igenom. Serien får mig att sätta skrattet i halsen när den påminner mig om hur jobbigt det faktiskt var.