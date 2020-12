Effektivt Örebro knäckte HV71

Konkurrenterna i toppen förlorade. Då tog ett effektivt Örebro chansen att knapra in i SHL-tabellens övre skikt. Emil Larsson blev tvåmålsskytt när HV71 besegrades på bortaplan, 4–2. – Till skillnad från senaste matchen tar vi vara på lägena, säger Larsson till C More.