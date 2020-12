Hemarbete bra för plånboken

Fakta

Lunch

För den som brukar äta en eller flera luncher ute varje vecka, men har slutat med det innebär det stora besparingar. Antagande att en lunch kostar 95 kronor.

Den som brukar äta en lunch ute varje veckar sparar 95 kronor per vecka/380 kronor per månad/2280 kronor på ett halvår.

Den som brukar äta tre luncher ute per vecka sparar 285 kronor per vecka/1140 kronor per månad/6840 kronor på ett halvår.

Den som äter fem luncher ute varje vecka sparar 475 kronor per vecka/1900 kronor per månad/11400 kronor på ett halvår.

Utelivet

En afterwork med mat och ett par glas vin: besparing 450 kronor per tillfälle.

Transport

Den som vanligtvis tar bilen till arbetet sparar in bensinpengar, parkeringsavgifter och eventuella vägtullar.

Den som varje dag kör sju mil tur och retur till jobbet i en bensinbil med en förbrukning på 0,6 liter per mil och bensinen kostar 14:50 kronor per liter sparar 61 kronor i bensinpengar för varje arbetsdag som bilen får stå.

Resor och rekreation

Utebliven weekendresa i Sverige: besparing 2500 kronor.

Utebliven weekendresa Europa: besparing 5000 kronor.

Utebliven utlandssemester med sol och bad eller snö: besparing 8500 kronor per person.

Tvätt

Kontorskläderna hänger kvar i garderoben och träningskläderna används inte i samma utsträckning.

Minskat tvättande med en maskin per vecka: besparing 3 kronor per vecka/12 kronor per månad/ 72 kronor per halvår.

Minskat torktumlande med en maskin per vecka: besparing 9 kronor per vecka/36 kronor per månad/216 kronor per halvår.

Källa: SBAB