Den skotske singer-songwritern James Yorkston spelade in sitt nya album i Sverige med enbart svenska musiker – bland dem Peter Morén och nyckelharpisten Cecilia Österholm. – Han gav oss väldigt stor frihet, säger Cecilia Österholm.

På James Yorkstons nya album ”The wide, wide river” som släpps den 22 januari medverkar bland andra Peter Morén (Peter Bjorn and John), Cecilia Österholm och bandet The Second Hand Orchestra som leds av musikern och producenten Karl-Jonas Winqvist.