Först hyllades han för 200 matcher i Örebrotröjan. Fem minuter senare gjorde Glenn Gustafsson sitt andra drömmål på två matcher denna helg. Och Örebro vann rivalmötet med Färjestad efter 5–2 hemma i Behrn arena.

– Jag vet inte vad som händer just nu, men med lite självförtroende håller man i pucken mer och så plötsligt händer det, sade Gustafsson i C More.