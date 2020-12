Våra friheter inskränks under en begränsad tid på grund av pandemin. Det måste vi acceptera. Men själva fundamentet, det demokratiska systemet, förblir intakt.

Att svenskt samhällsliv inte är sig riktigt likt har nu fått sin definitiva bekräftelse.

I onsdags aviserade socialminister Lena Hallengren (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) en särskild pandemilag som skall möjliggöra betydligt mer kraftfulla åtgärder för att hejda en eskalerande spridning av coronaviruset, inbegripet nedstängning av en lång rad verksamheter. Rätten att vistas på allmänna platser som parker och torg, så självklar under normala omständigheter, skall kunna begränsas.

Man får gå tillbaka till 1918, då spanska sjukan kulminerade, för att hitta en folkhälsokris av samma magnitud och till de värsta depressionsåren på 1930-talet eller finanskrisen i början av 1990-talet för att finna liknande tvärstopp i ekonomin med hela branscher på fallrepet och dramatiskt ökande arbetslöshet.

Men ändå:

Mitt i denna panikartade situation – med 7 500 döda i covid-19 och med en smittspridning som snart kan vara utom all kontroll – skedde ett genombrott på ett helt annat område. Därmed bekräftades, återigen, den svenska samhällsmodellens starkaste sida: en konstruktiv besinning som nästan alltid har fällt avgörandet i kritiska lägen.

Den nya pandemilagen kan för svenska förhållanden framstå som ett repressivt ingrepp i människors vardag eftersom våra fri- och rättigheter är tydligt definierade i grundlagen, närmare bestämt i regeringsformens andra kapitel. För bara något år sedan hade också en sådan lagstiftning framstått som snudd på otänkbar. Men nu lär den segla igenom riksdagen utan att stöta på något allvarligare motstånd; det råder partipolitisk enighet om behovet av en pandemilag.

I extrema situationer som den nuvarande medger grundlagen inskränkningar i fri- och rättigheterna genom vanlig lag. (RF 2:20–24)

När det gäller mötes- och demonstrationsfriheten hänvisas uttryckligen till möjligheterna ”att motverka farsot”. (RF 2:24)

I den föreslagna lagen finns dock säkerhetsanordningar inbyggda. Lagen är temporär: efter snabbehandling är den tänkt att träda i kraft i mars för att sedan gälla i ett år. De mest långtgående åtgärderna måste underställas riksdagen för beslut. Dessutom stadgar regeringsformen att lagar och föreskrifter inte får meddelas ”i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” (RF 2:19)

Dessa begränsningar för den nya lagens räckvidd och genomslagskraft är utomordentligt viktiga, särskilt i ett internationellt och lite längre perspektiv.

Över hundra länder har infört olika typer av undantagslagar för att dämpa smittspridningen. På vissa håll, även inom EU, har detta utnyttjats av demokratiskt mindre nogräknade krafter. Viktor Orbáns Ungern är ett exempel.

Därför finns det anledning att erinra om vad statsvetarprofessorn Staffan I Lindberg hade att säga i våras. Lindberg är föreståndare för V-Dem, ett respekterat demokratiinstitut vid Göteborgs universitet. Han uttalade sig i anslutning till V-Dems senaste årsrapport, som konstaterade att autokratiska styren numera utgör en majoritet bland världens regimer, och påpekade att de inte är främmande för att använda lagstiftning motiverad av folkhälsoskäl för att komma åt oppositionella och kritiskt granskande medier:

”Vi vet från forskningen att det finns en väldigt stark tendens att sådana lagar förlängs långt utöver den tid som är berättigat av ursprungsproblemet.” (TT 9/5)

Bilden förstärks i en färsk rapport från Stockholmsbaserade Institute for Democracy and Electoral Assistance, Idea: nästan hälften av världens demokratier har med hänvisning till pandemin vidtagit åtgärder som antingen är olagliga, oproportionerliga, permanenta eller onödiga.

Nu är det förstås omöjligt att föreställa sig att statsminister Stefan Löfven (S) eller, för den delen, oppositionsledaren Ulf Kristersson (M) ens skulle komma på tanken att exploatera en sådan situation i demokratiskt tvivelaktiga syften.

Men om vi lärt oss någonting under de senaste åren är det att det mest osannolika kan inträffa.

Vi vet inget om Sveriges politiska och parlamentariska förhållanden efter nästa eller nästnästa val.

Därför är våra fri- och rättigheter inskrivna i grundlagen och omgivna av extra höga trösklar. Det är helt enkelt vår demokratiska försäkring. Och kring demokratin finns en bred folklig uppslutning som även den fungerar som skyddsvall mot auktoritära stämningar. Enligt den senaste mätningen från SOM-institutet är sju av tio svenskar nöjda med demokratin, en internationellt sett hög andel.

Våra friheter inskränks under en begränsad tid på grund av pandemin. Det måste vi acceptera. Men själva fundamentet, det demokratiska systemet, förblir intakt.

Så är det detta:

Förra fredagen kom beskedet att LO-förbunden Kommunal och IF Metall ansluter sig till den arbetsrättsliga överenskommelsen från oktober mellan arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och tjänstemannakartellen PTK. LO centralt har tidigare avvisat uppgörelsen, men när de två största förbunden med drygt 60 procent av LO:s medlemmar accepterar den kan det bara uppfattas som att en omstridd reform på arbetsmarknaden i praktiken är säkrad, även om den politiska beredningsprocessen återstår.

Arbetsgivarna får igenom en liberalisering av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las, i utbyte mot förbättringar för arbetstagarna när det gäller visstidsanställningar, kompetensutveckling och arbetstid.

För IF Metall hade vidareutbildning hög prioritet. För Kommunal, som tidigare sagt blankt nej till avtalet, handlade det om att begränsa ofoget med så kallad hyvling: att arbetsgivaren med kort varsel drar ned arbetstiden.

Överenskommelsen är en klassisk svensk kompromiss mellan kapital och arbete som har alla förutsättningar att undanröja en stridsfråga som sedan 1970-talet har förgiftat kontakterna mellan arbetsgivare och fack.

Las, som först drevs igenom av en socialdemokratisk regering, var i realiteten ett stort avsteg från den svenska arbetsmarknadsmodell där parterna gör upp på egen hand utan direkt statlig eller politisk inblandning.

LO har i åratal motsatt sig varje förändring i las – och de flesta förbund gör det fortfarande, däribland Byggnads och Transport. Men med en majoritet av LO-medlemmarna bakom uppgörelsen är läget nu ett annat. Processen, som för bara några veckor sedan såg ut att ha kört fast, har fått ny dynamik. Sannolikt kommer fler LO-förbund att ansluta sig.

Statsminister Stefan Löfven och andra har i hyllande ordalag talat om ett nytt Saltsjöbadsavtal, en referens till det historiska huvudavtalet mellan SAF och LO i december 1938 som satte punkt för en lång period med för båda parter destruktiva konflikter.

Genom att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden bidrog avtalet verksamt till välståndsutvecklingen under decennierna närmast efter andra världskriget.

Framtiden får utvisa om den nya överenskommelsen verkligen tål en jämförelse med Saltsjöbadsavtalet, men deras bakgrunder uppvisar slående likheter.

Saltsjöbadsavtalet ingicks, liksom den senaste uppgörelsen, under hård politisk press med hot om lagstiftning, något som parterna hade gemensamt intresse av att undvika.

Då var det Per Albin Hanssons S-ledda regering som satte ned foten, nu var det januariavtalet från 2019 mellan å ena sidan regeringspartierna S och MP och å andra sidan Centerpartiet och Liberalerna som höjde insatserna. C och L fick igenom bland annat kravet på en moderniserad arbetsrätt via antingen avtal eller lagstiftning mot att de släppte fram Stefan Löfven som statsminister i en rödgrön koalition.

Därmed stärks legitimiteten för det i vida kretsar utskällda januariavtalet samtidigt som en regeringskris av allt att döma undviks.

Vänsterpartiet kan knappast hålla fast vid sitt hot om att göra gemensam sak med sina ärkefiender till höger och rikta misstroendeförklaring mot Stefan Löfven när mer än halva LO-familjen omfattas av den nya överenskommelsen.

Att framkalla en regeringskris mitt i en dödsbringande pandemi vore dessutom höjden av politisk ansvarslöshet.

En annan likhet mellan då och nu, lite förbisedd, är denna:

När Saltsjöbadsavtalet undertecknades 1938 var LO nästan lika splittrat som 2020.

Byggnadsarbetarna var emot, liksom typograferna och transportarbetarna. Och precis som idag rasade yttervänstern, det vill säga kommunister och syndikalister, mot vad man uppfattade som en kapitulation för kapitalismen.

Men till sist lade sig stridsdammet och ”saltsjöbadsandan” blev ett lika självklart inslag i den svenska verkligheten som sill och snaps på midsommarafton.

Så upprepas ett mönster i svenskt samhällsliv. Först strid, ofta hård, ibland rent av förbittrad. Sedan ett kritiskt läge. En kompromiss ingås. Ingen blir helt nöjd. Men det fungerar. Och i förlängningen stärks vår demokrati. Ty kompromisser mellan starka och ibland motstridiga intressen är en livsnödvändighet för ett system som nu utsätts för svåra påfrestningar i pandemins spår.

Somligt är sig likt i Sverige.

Även i coronans tid.

Tack och lov.

