Den amerikanske rapparen Pop Smoke gör postum filmdebut i ”Boogie”, som släpps i mars nästa år.

Filmen handlar om high school-eleven Alfred “Boogie” Chin, spelad av Taylor Takahashi, som drömmer om att bli basketstjärna, och Pop Smoke spelar hans rival på basketplanen.

”Boogie” kommer även att innehålla tidigare okänd musik av rapparen – och enligt artistens manager, Steven Victor, kommer ytterligare låtar att släppas i framtiden. Tidigare i år släpptes Pop Smokes ”Shoot for the stars, aim for the moon”, som gick rakt in på den amerikanska albumlistans förstaplats.

Pop Smoke, vars riktiga namn var Bashar Barakah Jackson, mördades i sitt hem i Los Angeles i februari i år vid 20 års ålder.