Bengt Bok får radiopris

Dokumentärfilmaren Bengt Bok tilldelas Författarförbundets Radiopris för 2020. Bok har bland annat gjort radiodokumentären ”Requiem från en kyrkogård” och filmerna ”Hemkomsten”, ”En film om när män badar” och ”I det vita rummet”. Han har också skrivit flera böcker, bland andra ”Den dokumentära dramaturgin”.

2015 tilldelades Bengt Bok den internationella utmärkelsen Featured Global Expert of the Year – journalist and documentary film director.

Författarförbundets Radiopris tilldelas en litterär upphovsperson som bidragit till att befästa och utveckla ljudradions ställning. Prissumman är 50 000 kronor och prisutdelningen sker den 15 december.