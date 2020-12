Det gick lekande lätt. Åtminstone i en period. Och det räckte. Linköping vann mot Oskarshamn med 6–3 i SHL-ishockeyn – efter att ha gjort fyra mål i den första perioden.

– Vi gör en riktigt bra förstaperiod. Det är nog vår bästa förstaperiod under säsongen. Det är bra. Vi ska göra det ännu bättre i andra perioden, sade Simon Lundmark, en av Linköpings målskyttar, i C More efter den första perioden.