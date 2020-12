Skolverket ställer in nationella prov

Skolverket ställer in de nationella proven under vårterminen, meddelar utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff. – Ett beslut att ställa in nationella prov är inte önskvärt, men det bedöms nödvändigt, säger hon.

Anledningen är att såväl elever och lärare behöver fokusera på undervisningen under våren.