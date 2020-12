Från basketliv till elevassistent – Malmöspelarens krokiga proffsresa

Från proffsliv på Island till elevassistent på Kroksbäckskolan. Den förre Malbasspelaren är hemma i Malmö i väntan på nytt klubbkontrakt.

– Jag hade några kontrakt på bordet från en tysk liga, men på grund av coronapandemin så blev det inget, säger Andrée Michelsson.

My Östh Gustafsson

Direkt efter studenten flyttade Andrée Michelsson till Island för att satsa på en proffskarriär. Det har gått bra i de tre olika klubblagen och han har blivit utnämnd till klubbens bäste spelare i de två senaste – Höttur och Sindri.

– Den senaste säsongen var min bästa hittills under min karriär, säger Andrée Michelsson.

Han kommer senast från Sindri i division 1. På grund av coronapandemin hann inte hela säsongen spelas klart innan ligan stängde ner.

– Säsongen tog slut i mars jag var kvar där ett tag, men sedan blev det kaos med flygen. Därför passade jag på att åka hem när jag fick chansen.

Nu har dagarna sett annorlunda ut.

– Jag jobbar som elevassistent på Kroksbäcksskolan. Jag har varit där i tre månader och gör lite allt möjligt. Jag hoppar in som idrottslärare, mattelärare, allt.

Tanken var att han skulle ha varit i Tyskland och spelat i deras tredjeliga – Pro B, men ovissheten med coronaläget satte stopp.

– Jag fick några kontrakt på bordet från den tyska ligan. Jag hade tänkt sticka och spela där, men så blev det inte. Ligan stängdes, öppnade, stängdes igen och därför blev det inget då. Basketen är just nu inte en säker bransch. Därför sökte jag jobb som elevassistent.

Så du är klubblös nu?

– Ja. Jag väntar och ser vad som händer efter jul, när läget förhoppningsvis är mer stabilt.

Under tiden tränar han själv i Malmö.

– Jag var hos Malbas ett tag och tränade lite där. Nu har jag tränat mycket själv den senaste tiden.

Hur lyckas du hålla motivationen uppe?

– Jag kommer alltid vara motiverad för basketen. Just nu får jag en helt annan erfarenhet i livet. Basketen varar ju inte för evigt och då kan det vara bra att under ett sånt här år försöka göra något annat under tiden.

I samband med flytten till Island sa han att målet är att spela i någon av världens bästa ligor. Det jobbar han fortfarande för.

– Ja, hundra procent. Det kommer alltid vara en dröm för mig, säger Andrée Michelsson och fortsätter:

– Jag har alltid varit hungrig. Det är inget jag skryter om, men när jag velat något i mitt liv så har jag gått och tagit det. Att ha den mentaliteten tror jag gör att man kommer långt i livet.