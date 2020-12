Sef-basen: Fotbollen måltavla för kriminella

Fakta

... den emellanåt starka kritiken mot standarden på domarna är befogad.

– Det är inte kontroversiellt att säga det. Alla vet att vi haft problem och det säger domarkåren också. Vi pratar mycket om det. Det finns många bra domare, men vi behöver fler.

... VAR i svensk elitfotboll framöver.

– Vi kommer att göra en utredning åt förbundet och våra klubbar som blir publik under våren. Klubbar och supportrar får chansen att tycka till och ta diskussionen på klubbarnas årsmöten. Till hösten får förbundet materialet kring hur alla ställer sig. Sedan är det upp till förbundet att bestämma. Jag tror att det blir ett svårt beslut. Det är otroligt kluvet, det finns väldigt starka motståndare och väldigt starka förespråkare och båda har poänger.

... ljuspunkter under ett annars mörkt år.

– Det är många saker, men framförallt hur fotbollsvärlden har slutit sig samman för att hjälpas åt, allt från hur supportrarna har backat lagen till hur partners och sponsorer har ställt upp det här året. Det fanns kvällar i våras när det kändes nattsvart. Det jobb klubbarna lagt ned och det vi lyckats rädda på liganivå kommer att göra en varm i hjärtat under väldigt lång tid, det måste jag säga.

... han vågar ge ett fotbollsrelaterat nyårslöfte.

– Den här pandemin har visat att det är otroligt svårt att lova saker, men ett löfte jag kan stå för är att vi kommer att verka för att vi får en ordnad återgång till publik på våra läktare. Vi har verkligen investerat i de olika rutiner och protokoll som ska klara smittskyddslägen och nu behöver vi bara någon som faktiskt lyssnar på oss och ger oss den möjligheten.

... den nya pandemilagstiftning regeringen utlovat till mitten av mars.

– För oss skulle det innebära lättnader. Det bästa är förstås att man får en balans där olika verksamheter får arbeta under ansvar, oavsett om det är en teater, en fotbollsarena eller en butik. Att få ta emot publik utifrån hur man klarar det på ett smittsäkert sätt är ju vad man önskar.

... när allsvenskan startar 2021.

– Det har diskuterats mycket och diskuteras just nu. Det är många faktorer som ska vägas in. De grova förändringar vi kunde göra i år (starten senarelades i två och halv månad) byggde på att den internationella verksamheten ställde in. 2021 är ett år med många mästerskap och internationella cuper och många datum är låsta för oss. Vår förmåga att parera är inte lika stor, men vi försöker hitta en så bra lösning som möjligt och med lite tur kan vi presentera något ganska snart. Kanske redan i slutet av veckan.