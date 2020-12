Lily James spelar Pamela Anderson i tv-serie

Seth Rogen står bakom en dramatisering av den omtalade relationen mellan ”Baywatch”-skådespelaren Pamela Anderson och Mötley Crüe-trummisen Tommy Lee, rapporterar Deadline . Lily James har tackat ja till att spela Anderson och Sebastian Stan, känd som ”Bucky” i ”Captain America”-filmerna, ska spela Lee.

Tv-serien produceras av strömningstjänsten Hulu och ska följa förhållandet från det att paret Anderson och Lee möttes 1995, gifte sig inom en vecka och spelade in en sexvideo under sin smekmånad. Själva filmen stals under ett inbrott i parets hem och offentliggjordes av en för dem okänd man, som i serien kommer att spelas av Seth Rogen själv.

”Pam & Tommy” är arbetsnamnet och Rogen står även som exekutiv producent. När serien ska börja spelas in är oklart.