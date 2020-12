Rik, men spretig Pete Seeger-hyllning

Alexander Agrell hör Kronos Quartet med gäster hylla folksångsikonen.

Kronos Quartet FOLKSÅNG. Long time passing.

Kronos Quartet fortsätter att kasta sig över nya projekt, musikpartners och stilar med stor ödmjuk- och nyfikenhet. Den här hyllningen till Pete Seeger, en ikon som politiskt radikal folksångare och medborgarrättskämpe, är gruppens eget projekt. Men inbjudna solister spelar ofta förstafiolerna.

Lee Knight med extremt Seegerlik sångröst tar hand om ”Which side are you on?”, andra givna traditionella sånger och Seegersignaturer är ”We shall overcome” och ”If I had a hammer”. Hyllningsföremålets egen ”Turn turn turn”, sjungen av fyra pers, platsar lika självklart. Mera oväntade är ”Raghupati raghav raja ram” (ett albumspår för Seeger) och den rörande ”The president sang 'Amazing grace'”, skriven efter Pete Seegers död, men helt i hans anda. I spåret ”Storyteller” sjunger och berättar Seeger själv.

Lyssnaren får alltså en bred bild av hans livsverk, Pete Seeger utforskade många musikgenrer. Baksidan är att lyssningen blir ganska spretig. Kronos varierar sig effektivt, smeker, svänger och hårdpumpar och rör sig mellan ren bluegrass, indiska klanger och spanskt temperament.