Skiva drog in 900 000 till välgörenhet

Indierockgruppen Death Cab for Cutie har spelat in över 900 000 kronor till en rösträttsorganisation som arbetar för rättvisa val genom utbildning av väljare, skriver Variety . Gruppen släppte ”The Georgia EP” till försäljning under en dag, då alla inkomster skulle gå till Fair Fight Action. På det korta tidsfönstret drog man alltså in nästan en miljon kronor, och på Twitter skrev bandet att: ”Det här överträffade våra vildaste förväntningar”.