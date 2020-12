Tusentals lastbilsförare riskerar körförbud

Drygt 100 000 yrkeschaufförer riskerar att inte få köra godstransporter inom ett halvår. Coronasmittan stoppar de kompetensutbildningar som krävs och nu ber arbetsgivarna att regeringen agerar.

– Den här frågan är akut, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Under coronapandemin har behovet av livsmedelstransporter, läkemedelstransporter och e-handel blivit påtagligt. För att få köra sådana tunga transporter krävs ett yrkeskompetensbevis (YKB) som ska förnyas vart femte år genom en utbildning på fem dagar.

Men efter att smittotalen gått upp har organisationer och privata aktörer som erbjuder utbildningen ställt in sina kurser. Bland annat har aktörer som Sveriges åkeriföretag och Tya, som bland annat ägs av Transportarbetarförbundet, dragit in sina utbildningstillfällen. Utbildningen kräver fysisk närvaro.

Detta har lett till att uppemot 105 000 yrkeschaufförer, för till största delen godstransporter, ännu inte kunnat förnya sina yrkeskompetensbevis, vars giltighet går ut i maj nästa år.

Får de inte förnya sina bevis får de i praktiken körförbud, säger Caj Louma på Transportföretagen.

I somras antog EU-parlamentet en förordning som förlängde giltighetstiden med sju månader för yrkeskompetensbevis inom EU som gick ut mellan den 1 februari och den 31 augusti 2020. Åtgärden vidtogs just med tanke på de komplicerade förhållanden som coronapandemin fört med sig. Men nu har frågan blivit akut igen, enligt Transportföretagen. Tusentals förare i Sverige riskerar körförbud före jul.

Anledningen till att så många yrkesförare riskerar att få kliva ur lastbilen just nu är att det har bildats en puckel i systemet. När regelverket om YKB-utbildning infördes gällde beviset för svenska förare i en sjuårsperiod, som tog slut 2016. Därefter blev infördes femårsperiod, som alltså löper ut 2021.

– Av det skälet finns det väldigt många yrkesförare som ska klara av sina sista dagar på YKB. Därför är volymerna så stora och krockar med den här pandemin, säger Caj Luoma.

Transportföretaget Maserfrakt förmedlar omkring 750 lastbilar i Dalarna och Gävleborg och utbildar även yrkeschaufförer i sina lokaler. Under våren ställde de in sina YKB-utbildningar för att i september öppna dem igen. Men så i måndags ställde de på nytt in utbildningarna efter beskeden om nya restriktioner.

– Om vi har en utbildning för ett åkeri med 15 chaufförer och vi skulle få en smittspridning så skulle det kunna innebära konkurs för åkeriet, säger Martin Johansson, utvecklingssamordnare på Maserfrakt.

Fram till nyår har företaget 100 personer som behöver gå klart sin vidareutbildning, och in i nästa år är det ännu fler. Ett körförbud för chaufförerna skulle innebära ett stort problem för livsmedelsförsörjning till äldreboenden, skolor och annan verksamhet i exempelvis Borlänge, säger Martin Johansson.

– Det är ett jätteproblem om vi inte får till någon typ av dispens eller förlängning av den dispens som finns i dag. Vi kan stå inför en katastrof.

Vissa förares kompetensbevis har trots dispensen redan gått ut.

– Frågan är vad som händer, kör man i alla fall och försöker undvika polisen? Man begår ju ett lagbrott, säger Martin Johansson och påtalar att regeringen nu måste agera snabbt.

Transportföretagen vill att politikerna tar höjd för att pandemin kommer att påverka samhället länge och vill se en ny dispens som sträcker sig till slutet av 2021.

I en skriftlig kommentar till TT säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen ser mycket allvarligt på problemet som uppstått med YKB-utbildningar. Man trycker på inom EU för en förlängning av den så kallade omnibusförordningen.

”Regeringen har till EU-kommissionen påtalat att behovet av en förlängning är stort och skyndsamt. Regeringen driver frågan och är beredd att vidta ytterligare åtgärder, om så skulle vara nödvändigt. Vi är angelägna om att hitta en lösning”, skriver Eneroth.