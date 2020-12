WHO: Munskydd på när ni firar jul

Världshälsoorganisationen WHO varnar för fortsatt kraftig smittspridning under det nya årets första månader. Nu uppmanas familjer att bära munskydd under årets julfiranden.

”Vi måste jobba tillsammans om vi ska lyckas att förebygga det”, säger WHO i ett uttalande.

Det kanske känns märkligt att bära munskydd tillsammans med sina familjemedlemmar, fortsätter uttalandet.

”Men att göra det bidrar signifikant till att säkerställa att alla förblir välbehållna och hälsosamma”.