Se bidragen som kommit in i klassen ”Barnklass”

Nordpolens tomteverkstad, en dator och ett taxdagis är några exempel på byggen som har kommit in i HD och Sydsvenskans pepparkakshustävling i klassen ”Barnklass”. Till och med den 20 december kan man skicka in sitt bidrag. Här ser du några av bidragen som har kommit in.

Läs om hur tävlingen går till här: