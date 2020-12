Sjunkande bopriser i Stockholm

I Stockholm nåddes en ny toppnotering på bostadsmarknaden i november. Därefter har prisutvecklingen i huvudstaden vänt nedåt något.

Totalt sett steg bostadspriserna i landet med 0,2 procent i november enligt Valueguards Hox-index, som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. För bostadsrätter var ökningen 0,2 procent och för villor 0,1 procent.

Prisökningen på bostadsrätter i Stockholm var 0,5 procent i november, enligt Valueguards index. Det innebär att priserna passerade rekordnoteringen från 2017. Men under andra halvan av november stod priserna still och har därefter vänt nedåt. Halvvägs in i december har bostadspriserna i Stockholm sjunkit 0,7 procent.

”Trots en andra coronavåg har fler affärer än normalt gjorts i november och efterfrågan är fortsatt större än utbudet. Efter att vi nådde nya toppnoteringar i mitten av november har prisuppgången kommit av sig, framför allt i det lägre prissegmentet”, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors i Stockholm, i en kommentar.

I Stockholm steg villapriserna 0,2 procent i Stockholm i november, vilket är den svagaste siffran sedan i juni, enligt Valueguard.

Fredrik Kullman tror dock på fortsatta prisuppgångar under 2021, men inte i samma takt som i år.

I Göteborg sjönk bostadsrättspriserna med 0,1 procent i november. Det är den första prisnedgången som noteras sedan i april. Villapriserna fortsatte dock upp, 0,3 procent.

När halva december har gått märks en fortsatt uppgång i Göteborg. Där visar index på en prisökning totalt sett på 1,1 procent.