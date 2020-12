Ida Engvoll om tv-succén: Försökte vara modig

Fakta

TT:s recensenter Gunnar Rehlin, Björn Berglund, Sofia Sundström, Karin Svensson och Miranda Sigander har röstat fram årets bästa tv-serier, både svenska och utländska:

1. "I may destroy you" (HBO Nordic). Nyskapande och överraskande om ett sexuellt övergrepp, av och med geniförklarade manusförfattaren Michaela Coel.

2. "Falsk identitet, säsong 5" (SVT). En pålitligt genial serie med en värdig dramatisk säsongsavslutning.

3. "Kärlek och anarki" (Netflix). Lyckad, kul och knäpp samtidssatir om frigörelse i Stockholms kulturvärld.

4. "Giftattacken i Salisbury" (SVT). Skildrar novitjok-förgiftningskrisen 2018 ur det lilla brittiska samhällets synvinkel. Gastkramade och rörande.

5. "Patria" (HBO Nordic). Utspelas i Baskien under separatistorganisationen ETA:s terror. En gripande och mänsklig skildring som drabbar tittaren hårt.

6. "The great" (Netflix). Katarina den storas tonår vid det ryska hovet skildras med palatsintriger, buskissex och fylleslag. Och det är riktigt kul.

7. "Normala människor" (SVT). Filmatiseringen av Sally Rooneys drama träffar helt rätt i skildringen av ung, skör kärlek – mycket tack vare det känsliga skådespeleriet.

8. "I'll be gone in the dark" (HBO Nordic). En fascinerande inblick i jakten på "The Golden state killer". Men också ett porträtt av författaren Michelle McNamara, som blev besatt av fallet.

9. "Kalifat" (SVT/Netflix). Temat religiös fanatism slog an hos publiken, kritiker och inte minst Ricky Gervais som hyllade denna brännande svenska samtidsskildring.

10. "The queens gambit" (Netflix). Skildringen av den föräldralösa Beth Harmons vindlande väg till världsmästerskapet är lustfylld och dramatisk. På kuppen har schackspelande blivit trendigare än någonsin förr.