Pandemianpassad spelgala slog tittarrekord

Intresset för spelgalan The Game Awards fortsätter att växa. Årets upplaga, som sändes förra veckan, sågs av som flest 8,3 miljoner tittare samtidigt.

83 miljoner lajvströmmar sattes i gång på nätet i år, vilket kan jämföras med galans första år 2014 då 1,9 strömmar startades. Sedan dess har antalet stadigt stigit, och förra årets startades 45,2 miljoner.

”Under det svåraste året har spelindustrin fortsatt att leverera till sina fans”, säger producenten och värden Geoff Keighley i ett pressmeddelande.

Årets stora vinnare under spelgalan, som också är en tillställning för spelnyheter, blev den mörka apokalypsberättelsen ”The last of us part II”, som tog hem sju statyetter.