Lunds BK har social fond: ”Försöker stödja de som har det lite svårare”

Dålig ekonomi kan stoppa ungdomar från att vara med i idrottsföreningar.

Lunds BK har startat en fond för medlemmar som inte har råd med avgifterna.

– Vi försöker på olika sätt att stödja de som har det lite svårare än andra, säger klubbchefen och initiativtagaren till fonden, Bosse Cronqvist.

Idén föddes många år tidigare några mil söderut. Bosse Cronqvist har ett förflutet i FC Rosengård och brottades redan då med hur man skulle kunna hjälpa ungdomar som inte hade råd att betala avgifterna.

– Man hade redan låga medlemsintäkter, vilket fick mig att titta på vad man skulle kunna göra mer och lyfte det med den dåvarande styrelsen. För att bidra till att alla som kom dit och tränade som ungdomsspelare skulle känna att man identifierade sig med föreningen så inkluderade vi det med att man fick träningsutrustning också om det fanns behov.

Han beskriver att det ledde till en helt annan sammanhållning i ungdomslagen.

– De familjer som hade det lite svårare än andra behövde inte känna att de inte hade råd, utan ville man vara med i klubben så betalade man sin medlemsavgift och så fick man utrustningen. Det slog väl ut.

När han sedan började jobba inom Lunds BK så märkte han snart att det fanns ett behov även där.

– Först tänkte jag att det inte behövdes i Lund, men sedan förstod jag att det inte alltid var så bra här heller. De här behoven finns överallt. Jag kom till varse att man måste hitta någon form av stödfunktion även här.

Då föddes idén om en fond.

– Genom den har man möjlighet att komma in med en ansökan om man behöver hjälp att betala träningsavgiften, kunna åka med på läger eller vad det nu är.

I två och ett halvt år har det varit möjligt att söka detta stöd hos Lunds BK.

– Det är en och annan som sökt och som fått stöd genom den vägen. Ibland kan det vara att någon behöver köpa någon utrustning eller så. Fonden är igång och den fungerar väl.

Fonden finansieras genom en liten del av klubbens sponsorintäkter.

– Vi berättar för våra befintliga sponsorer att en del av pengarna går till den här fonden för att vi tycker att det är en mycket viktig del. För oss är det viktigt att vi ger en del av det vi själva får till andra som är behövande i vår verksamhet. Några sponsorer ger lite extra för att de tycker att detta är något positivt.

Fonden är till för alla som behöver hjälp, oavsett vad man har för livssituation.

– Det behöver inte vara att man har det dåligt ställt, utan det kan handla om att man har väldigt många barn som är aktiva och då kan det under perioder vara tungt att betala alla avgifter. Det är inte så att man behöver skicka in en ansökan på flera sidor, utan det är en enkel fråga som man skickar in och sedan tittar vi på det.