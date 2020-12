Nu går vi mot ljusare tider ‒ bokstavligen

Efter vintersolståndet vänder det. Den 21 december infaller årets längsta natt men därefter väntar mer ljus, även om det till en början går långsamt.

Letar du ljuspunkter i vintermörkret? Snart kan du åtminstone glädja dig åt längre dagar.

Klockan 11.02 måndagen den 21 december kulminerar den mörka årstiden.

– Vid vintersolståndet lutar jordaxeln som mest bort från solen. Det är då vi har den kortaste dagen och längsta natten, alltså det mörkaste dygnet på året, säger Linnea Rehn, meteorolog på SMHI.

– Men efter det här vänder det och dagarna blir successivt längre.

Ljuset jäktar dock inte.

– Till en början handlar det bara om någon extra minut per dag. Sedan ökar kurvan exponentiellt och som mest under våren ökar dagslängden med mer än tio minuter per dygn, säger Linnea Rehn.

Till nyår har dagens längd hunnit öka med runt fem minuter i Svealand och Götaland, och omkring det dubbla i Östersund. Längre upp i landet tar det emellertid längre tid innan ljuset återvänder.

– Polarnatt kommer råda fram till den 10 januari, säger Linnea Rehn.

I gengäld går ökningen snabbare när den väl inleds.

– I norr går man från polarnatt till den andra extremen som är midnattssol. Precis efter vintersolståndet är det ingen större skillnad men under våren går Norrland om och springer i väg, säger Linnea Rehn.

I södra Sverige bjöd november på färre soltimmar än normalt, och den mörka trenden har fortsatt under december. Längre dagar är visserligen ingen garanti för vackert väder, men solchanserna ökar åtminstone när mörkret nu långsamt drar sig tillbaka.