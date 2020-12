Utmaningen blir att hitta framkomliga vägar och samtidigt formulera och stå upp för USA:s värderingar. Det skriver Joseph E Stiglitz, nationalekonom, professor vid Columbia University och chefekonom vid Roosevelt Institute.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Tillträdande presidenten Joe Bidens beslut att utse Janet Yellen till finansminister är en god nyhet för USA och för världen. USA har genomlevt fyra år med en ljugande president som varken förstår eller respekterar rättsstaten, demokratins fundamentala principer, marknadsekonomi eller ens vanlig mänsklig hederlighet.

Donald Trump har använt tiden efter sin förlust till att spy ut ogrundade lögner om valfusk. Han har dessutom lyckats övertyga en stor majoritet i sitt parti att tro på dem och på så vis avslöjat bräckligheten i amerikansk demokrati.

Det blir ingen enkel sak att reparera skadorna han vållat, särskilt inte mitt i covid-19-pandemin. Lyckligtvis är ingen bättre rustad än Yellen att ta itu med dagens ekonomiska utmaningar. Jag lärde känna henne när hon var doktorand vid Yaleuniversitetet på 1960-talet och hon har det intellekt, den erfarenhet, värdegrund och samarbetsförmåga som krävs.

Överst på dagordningen står pandemins följder. Nu, när flera olika vacciner snart kan bli tillgängliga, är den viktigaste uppgiften övergången till en ekonomi för tiden efter viruset. Det går inte längre att tänka i termer av enkel återhämtning.

Många företag har gått i konkurs och fler lär göra det de närmaste veckorna och månaderna. Hushållsbudgetar och kassareserver töms. Ändå underskattas situationens allvar. Pandemin har gjort ett stort sår i botten av inkomst- och välfärdspyramiden, och de som har försäkrat sig mot vräkningar och utmätningar hamnar ändå allt djupare i skuld.

Läget hade varit betydligt ljusare om vi hade haft en president och en kongress som redan i våras erkänt att covid-19 inte skulle försvinna av sig själv. Stödåtgärder, som borde ha förstärkts och förlängts, förnyades inte och gav skador på ekonomin som kunde ha undvikits men nu är svåra att reparera.

Förödelsen i restaurang- och resenäringarna har fått stor uppmärksamhet men kan mycket väl bara vara toppen av ett isberg. Utbildningsinstitutioner, särskilt många högskolor och universitet, har drabbats hårt. Delstatsregeringar och lokala politiker vars ekonomiska handlingsutrymme är budgetstyrda och begränsade, ser intäkterna störtdyka. Utan federal hjälp tvingas de göra stora nedskärningar av personal och verksamheter, vilket försvagar ekonomin i stort.

USA är i skriande behov av omfattande stöd- och räddningsprogram för de mest sårbara hushållen och branscherna i samhället. Den skuld de ökande utgifterna medför bör inte vara ett hinder. Jämförelsevis kostar det enorma pengar att göra för lite. Dessutom är räntorna nära noll och lär ligga kvar där flera år framöver, så kostnaderna för en ny skuld är låga.

Många av de nödvändiga stödprogrammen kan utformas så attde fyller flera mål om ekonomin förses med en mer hållbar, tåligoch kunskapsbaserad grund. Mycket hänger på kongressen, men de ekonomiska argumenten för att öka stödåtgärderna är uppenbara och Yellen kan formulera dem.

Skuldsanering är nödvändig om världsekonomin ska återhämta sig. Ett växande antal länder i världen kan snart inte längre betala sina lån. En snabb och djup rekonstruktion skulle vara en enorm hjälp för dem. Bidenadministrationen bör klargöra att det ligger i USA:s intresse att pressa på för en snabb och omfattande rekonstruktion med 500 miljarder dollar från Internationella valutafonden som nav.

De senaste fyra åren har otaliga konflikter mellan USA och i stort sett alla andra skapat oro i den globala ekonomin och skadat både affärsuppgörelser och investeringsviljan. Ytterligare ett sätt att återställa förtroendet är att USA återgår till det som före Trump var det normala, som att USA återinträder i Parisavtalet om klimatet och i Världshälsoorganisationen, WHO, samt återupptar sitt engagemang i Världshandelsorganisationen, WTO.

En reträtt in i normaliteten får däremot inte betyda ett återvändande till nyliberalismen och dess tro på ohämmad avreglering. Vi vet att den fått en rad politiska och sociala följder som minskad tillväxt och ökad ojämlikhet. Nu har pandemin slagit sista spiken i nyliberalismens kista.

Politiken måste ses över och ändras när det gäller handel och många andra delar i det ekonomiska ramverket. Ingen vet ännu hur långt Biden är beredd att gå, men vi kan åtminstone våga tro att hans administration inte kommer att ägna sig åt den nollsummelogik som fanns i det mesta Trump företog sig.

Att uppnå global stabilitet kräver omfattande samarbeten mot klimatförändringar, pandemier och andra hot. Utmaningen blir att hitta framkomliga vägar och samtidigt formulera och stå upp för USA:s värderingar. Trump undergrävde allvarligt den internationella och ekonomiska ordningen, men sprickorna fanns där långt innan han kom till makten.

Yellen kan bidra till det ledarskap som behövs för en bättre värld efter pandemin. Ska det lyckas måste USA överge den ideologi som gynnar ett fåtal på majoritetens bekostnad och ersätta den med en grundad på demokratiska värderingar och delat välstånd.

Joseph E Stiglitz, professor vid Columbiauniversitetet och chefekonom vid Rooseveltinstitutet. Han har fått ekonomipriset till Alfred Nobels minne och varit chefekonom i Världsbanken. Hans senaste bok heter People, Power and Profits: Progressiv Capitalism for an Age of Discontent (2020).

Översättning: Karen Söderberg

Project Syndicate