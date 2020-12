Män upplever sig ha makt – fast saknar den i privatlivet. Det talas det inte om. Toffelhjälte? Nej, nej.

Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Nu har männen sin chans. Ta hand om de sista julhälsningarna till gamla släktingar, kolla vems adress som saknas inför julaftonens digitala kramar. Skaffa julklappspapper? Koka kola? Planera julmaten, säga att du fixar?

Medan mamma får lite egentid.

Eller som kollegan, kulturjournalisten Andreas Ekström, skrev redan i november på Facebook:

"Ok, farsor, det blir väl inga Luciatåg i år men ni vet vad som gäller: 13 november har vi en årlig notering i kalendern. Då kollar vi att glitter och batterier och strutar är i toppskick. (Historiskt har ju detta som alla vet varit barnens mammors jobb ity de på grund av s k NEDÄRVD ESSENS är bättre på det, men vi går emot all biologisk naturlighet mot en bättre framtid med vår veganska latte i handen! Kom an, gossar!"

När väl detta är fixat och ansvaret för julen delat så att mannen inte bara skaffar glögg och gran är det dags att prata om makt. Män upplever sig ha makt, visst, fast inte så mycket hemma. Inte i sitt privatliv. Eller i alla fall mindre än i sina offentliga liv, visar en ny studie från Lunds universitet.

Medan män och kvinnor är överens om att det betyder mer att ha makt i sitt privatliv än i det offentliga livet. Makten över det lilla livet väger tyngre.

Innan någon får skrämselhicka över att julen görs till ett stridsäpple citerar jag professor Sverker Sikström, som står bakom studien:

"Jag är inte intresserad av något slags genuskrig här. Det väsentliga är att män och kvinnor ska ha förståelsen för hur det ser ut, att män är svaga i det privata och kvinnor i det offentliga", säger han till DN ( 8/12 ).

Deltagarna i studien finns främst i USA, men Sikström räknar med att resultaten skulle bli desamma i Sverige. Statsindividualismen – statens stöd så att individen inte behöver bli beroende av familj och släkt, en kvinna inte av sin man – gör att män får det svårt i det privata livet.

Varför pratas det inte om detta? Genant, kanske, för en man att erkänna att han inte har makt i privata relationer. Någon som minns ordet toffelhjälte?

Men visst är detta lite omtumlande också för feminister som kämpat för att kvinnor ska få större inflytande i samhället, i akademien, näringslivet, politiken, medier. En kamp som inte bara går lysande: i The Female Opportunity Index 2020/21 som är detta lite omtumlande också för feminister som kämpat för att kvinnor ska få större inflytande i samhället, i akademien, näringslivet, politiken, medier. En kamp som inte bara går lysande: i Tsom analyserar jämställdhet i hundra länder med avseende på kvinnligt ledarskap, föräldraledighet och tillgång till utbildning, placerar sig Sverige på plats 13. Norge, Finland och Island toppar rankningen.

Tröst för ett tigerhjärta är då att det finns annat som är viktigt. Att makten hemma räknas, makt över maten, sängöverkast och semestermål. Sedan tidigare är det välkänt i reklamvärlden att kvinnor i högre grad fattar beslut om hushållens konsumtion.

Att denna makt också är den mer eftertraktade har inte varit lika självklart.

En utmanande insikt om den läses konservativt: män och kvinnor är olika och ska så förbli.

En utmanande insikt också om den läses progressivt: idag har kvinnor mer makt över vissa domäner och män över andra. Det betyder inte att det är bra eller att det måste vara på det här sättet – och då är utmaningen att ändra på saker.

Studien visar på något som många känner igen: att många kvinnor är projektledare hemma. På gott – och på ont. Med inflytande – och ansvar. Roligt – och betungande och en stress som bränt ut många kvinnor.

Vad bland annat kvinnomaktutredningen visade redan på 90-talet var ju att unga kvinnor och män i heterosexuella förhållanden är jämställda tills första barnet kommer. Då tar mamman ut mer föräldraledighet, både för att det kan vara ekonomiskt rationellt om mannen tjänar mer och för att det kommer med en traditionell kvinnoroll. Med detta följer ofta ett större ansvar för hemmet och barnen – och mer oavlönat hemarbete.

En fyrkantig förklaring med många undantag, självklart, men att pappor som är hemma mer med sina småbarn får bättre kontakt med dem och vardagen hemma är i alla fall inte ett särskilt kontroversiellt påstående. Vem som gör vad hemma styrs inte bara av ekonomi – av att kvinnor idag har egna pengar och att egna pengar betyder frihet – utan av vad som sedan gammalt ses som typiskt kvinnligt och manligt.

Det tar lite tid att rucka på. Men med rätt incitament ska det gå.

Makt i privatlivet är inget som bara finns och fördelas enligt gamla mallar, det där inflytandet får den som gör jobbet, som tar ansvaret, som fattar besluten.

Om makten i privatlivet är eftertraktad så finns det skäl att ta mer ansvar här. Se till att gamla faster får en julhälsning och att maten står på bordet – både på julafton och en vanlig tisdag i januari.