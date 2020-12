Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

Har något år så dominerats av en enda nyhet som 2020 av pandemin? Det har det säkert, men man får nog gå tillbaka till andra världskriget för att hitta något jämförbart. Fast då var fienden tydlig och det stod klart vad som behövde göras för att besegra den nazistiska ondskan; fienden hade ett ansikte.

Idag tycks vi stå mera handfallna. Mer än gång har jag kommit att tänka på det engelska uttrycket ”damned if you do, damned if you don’t” - vad man än gör så går det åt helvete. Både länder som Sverige som har underlåtit att vidta drastiska åtgärder och länder som har gjort det - Italien, Frankrike, Storbritannien - har skyhöga dödstal som i skrivande stund inte visar några tecken på att ge med sig.

De som klarat sig bäst är Taiwan, Sydkorea och Singapore, men de hade erfarenhet av tidigare pandemier och visste omedelbart vilka åtgärder som var effektiva. Här i det dittills så skyddade och trygga Europa levde vi länge i en bubbla eller i en illusion om att otyg som dödliga pandemier hörde till det förflutna. Kanske drabbar de folk någonstans långt borta, men inte i vårt osårbara Västerland.

Att nu flera – som det verkar – fungerande vacciner är på gång är egentligen fantastiskt. I början av pandemin trodde man att det skulle ta flera år innan ett effektivt vaccin kunde vara tillgängligt. Nu finns inte bara ett utan tre stycken och det på mindre än ett år. De forskare som lyckats med detta förtjänar flera Nobelpris - i medicin, kemi och varför inte också ett fredspris.

Men allt detta är bara ett, om än enormt viktigt, första steg. Att tillverka och sedan distribuera detta vaccin, som åtminstone i ett fall måste förvaras en temperatur så låg att relativt få kan uppfylla kraven, i hundratals miljoner eller kanske flera miljarder doser kommer att visa sig vara en uppgift som saknar motstycke. För ytterligare komplicera situationen så tycks ingen veta hur länge ett vaccin är verksamt. Tänk om hela denna process måste göras om varje år.

Men inte ens med ett vaccin är svårigheterna överstökade för nu hamnar vi på ett moralfilosofiskt gungfly. Vaccinet kommer inte på länge än att räcka åt alla, så vem ska få det? De flesta är överens om att vårdpersonal står längst fram i kön. Men sedan? Riskgrupper? Alltså gamla och sjuka. Grupper som är nödvändiga för att samhället ska fungera: polis, brandförsvar, it-tekniker? Här kommer det att bli både käbbel och trängsel; specialintressen kommer att högljutt förklara att just de är väldigt viktiga. Jag kan redan se hur politiker och byråkrater armbågar sig fram.

Ett bra tag framöver kommer det att vara trångt i livbåten. Hur ska man avgöra vem som måste vänta på sin plats i båten eller till och med tvingas att lämna den? Här finns inga självklara svar.

Man har redan börjat tala om ljuset i slutet av tunneln. Jag fruktar vägen till ljuset kommer att visa sig vara lång. Må det inte slockna på vägen.