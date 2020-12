Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Än en gång skjuter den svenska regeringen samt berörda myndigheter över målet! Än en gång försöker man bota sjukdomen genom att bekämpa symptomen istället för orsakerna till densamma.

Jag hoppas att Svensk Handel sätter sig ner med representanter för regeringen och förklarar att rean är en strukturell nödvändighet för handeln. Det är verktyget som butikerna tillämpar för att, till inköpspriser eller strax över dessa, sälja ut överköpta varor till den avslutande säsongen och därmed minska trycket på lagret inför den kommande säsongen samt även minska den så likviditetstunga kapitalbindningen. En verksamhet kan inte fungera utan likviditet, oavsett hur mycket pengar som bundits upp på lagret och som därmed ger en felaktig ögonblicksbild av hälsan.

Jag är först i ledet med att ha synpunkter på hur realisationerna används som verktyg på den svenska marknaden, men det är en parallell och helt annan diskussion.

I fredags gav sig regeringen, med allvarlig blick riktad in i kameran och med alla partisymbolerna bortrationaliserade till förmån för den svenska flaggan (både på kavajslaget och i bakgrunden), återigen in på djupt vatten. Man blottade tydligt att man inte behärskar parametrar som är ytterst viktiga för handelns aktörer. Man avråder från (förbjuder?) mellandagsrean samtidigt som man ger extremt vaga direktiv kring trängseln. Man överlåter åt butiksinnehavarna och ansvariga för köpcentra att avgöra vad som är en lämplig nivå på trängseln. Det här är ungefär lika dumt som att låta inbrottstjuvar avgöra var den monetära gränsen för grov stöld skall gå (måhända en infantil, men effektfull, analogi).

Hur vore det om man istället gav sig på den största boven till smittspridningen - trängseln - med lite tydligare (och seriösare) ambition och till exempel påbjöd att butiker/centra maximalt får ta in en kund per tio kvadratmeter (cirka 1,5 meters teoretiskt avstånd) med munskydd och en kund per femton kvadratmeter (cirka 2,0 meter teoretiskt avstånd) utan. Tvinga butikerna att ha en kopia på hyresavtalet vid kassan, så att inspektörer/kontrollanter enkelt kan räkna antal kunder i butiken och jämföra med butiksytan. Lägg över ansvaret på butikerna att se till att maxgränsen aldrig överskrids och att även erbjuda handsprit och munskydd vid ingången.

På så sätt minskar man trängseln utan att lemlästa butikernas möjlighet till överlevnad. Släpp hysterin (prestigen) kring munskydd och använd dem som ett ytterligare verktyg parallellt med handhygien, avstånd etcetera (som största delen av världen gör). Om vi är kapabla (betrodda) att, via vårt sunda förnuft, följa övriga rekommendationer, så tror jag att vi kan lära oss att hantera munskydd också.

Att dessutom ”hota” med att stänga ner handelns aktörer, om (de obefintliga) trängselreglerna inte upprätthålls, är omöjligt både i teori (det lagutrymmet finns inte idag) och praktik (var går gränsen för ”olaglig” trängsel i myndigheternas ögon?).

Georges Petreas Bara