Ledande politiker i Lund slänger ut centerpartist och kallar honom politisk vilde

Fyra av den styrande Kvintettens partier stämplar centerpartisten Lars V Andersson som politisk vilde.

Liberalerna, Moderaterna, FörnyaLund och Kristdemokraterna saknar förtroende för Lars V Andersson (C), men partiföreträdarna nämner inga konkreta skäl.

Enligt ett pressmeddelande kommer de fyra partierna "hädanefter att betrakta vederbörande som en politisk vilde. Det innebär att han inte längre kommer att delta på Lundakvintettens gruppmöten eller i motsvarande forum".

Lars V Andersson (C) är vice ordförande i kommunfullmäktige och en veteran i Lundapolitiken.

– Jag hade snarare förväntat mig någon uppvaktning det här nyåret eftersom jag suttit 50 år i kommunpolitiken och under alla år varit en del av det borgerliga blocket. Detta var inte reaktionen jag väntat mig. Klart att vi har diskussioner och vi är inte alltid eniga, men det har vi ju aldrig varit under de här åren, säger Lars V Andersson (C).

Han är även vice ordförande i miljönämnden och det var vid senaste mötet i kommunfullmäktige som en fråga inom det området kan ha utlöst de övriga kvintettenpartiernas reaktion.

Vad fick bägaren att rinna över?

– På senaste fullmäktigemötet hade jag en liten dispyt med kommunstyrelsens ordförande [Philip Sandberg] där jag ville säkerställa att miljöförvaltningen får disponera de 776 000 kronor, öronmärkta pengar, som staten gett för kontroller i samband med pandemin. Det är viktigt att pengarna inte försvinner i kommunstyrelsens kassa. Det var kanske droppen.

– Jag lade inget yrkande eftersom jag till slut fick svar om att pengarna var säkrade, både från Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S), så jag röstade inte emot.

Fanns det mer i bägaren?

– Jag har mig veterligen aldrig röstat i fullmäktige på det viset att det förändrat majoriteten. Däremot har jag även varit kritisk mot att man tar 30 miljoner kronor från LKF.

Camilla Ländin är lokal ordförande för Centern i Lund. Enligt henne är det inte alltid Lars V Andersson tycker som Kvintetten.

– Vad det handlar om, som jag förstått det, är att Kvintettenpartierna inte uppskattar när han argumenterar för sådant som kanske oppositionen står bakom, vilket han gjorde på senaste kommunfullmäktigemötet och har gjort tidigare också, säger Camilla Ländin (C).

Kommer partipiskan att vina över honom nu?

– Nej, det hoppas jag inte, att vi ska behöva jobba på det sättet. Internt måste det vara tillåtet att man har en ganska öppen diskussion om olika saker, men ändå enas om vilken linje vi ska driva och vad vi kommit överens om med våra samarbetspartner. Sedan är det klart att i vissa frågor måste man kunna visa att man har en avvikande åsikt. Man kan reservera sig eller låta bli att delta i en omröstning.

Camilla Ländin gillar inte att Lars V Andersson kallas politisk vilde.

– Vi betraktar inte honom som en politisk vilde och jag har svårt att se hur något annat parti skulle kunna göra det.

Hur känner du inför de andra partiernas reaktion?

– Det är väldigt tråkigt, men jag tror inte i att det är något som skadar samarbetet. Jag hoppas att vi med dialog kan komma fram till hur vi ska hantera detta på ett konstruktivt sätt, säger Camilla Ländin.

Kvintettens företrädare vill inte ge några ytterligare kommentarer, annat än att de har en tilltro till Centerpatiets interna process.

Camilla Ländin säger att hon inte vet mer om vad som ligger bakom samarbetspartiernas reaktion.

– Jag har svårt att tänka mig att det bara är en enda fråga. Det låter ju orimligt att reagera så starkt.

Sydsvenskan har sökt men inte nått Fredrik Ljunghill (M) och Hedvig Åkesson (KD). Philip Sandberg (L) och Jan Annerstedt (FNL) vill inte ger några ytterligare kommentarer.