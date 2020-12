Jul bakom plexiglas i tomtens ”hemstad”

Så här års brukar köerna för att få en skymt av tomten ringla långa i Rovaniemi. Men i år är det glest bland besökarna i den finländska julorten, där nissarna bär munskydd och tomten har placerats bakom skyddsglas.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, åtminstone enligt den finländska turistbyrån. Här kan besökare lämna in sina önskelistor, njuta av stämningsfull musik och köpa allsköns souvenirer. Men det är också stor chans att råka på den finländska ”julgubben”.

I år tvingas han dock möta tillresta högtidsvurmare bakom plexiglas.

– Det har varit ett exceptionellt och svårt år, berättar tomten för nyhetsbyrån AFP, som är på besök i Rovaniemis nöjespark med jultema.

Många företag i de nordliga delarna av Finland är beroende av turister som flyger in för att jaga norrsken eller ge sig ut på snöskotersafari. Att Rovaniemi sedan 1980-talet marknadsförs som tomtens hemstad är en bidragande faktor till att Lappland förra året enligt AFP noterade 2,9 miljoner övernattningar.

Många av besökarna kommer från Asien och sydligare delar av Europa i hopp om att få uppleva ett snötäckt vinterlandskap.

Men besökarantalet har störtdykt under pandemin, under vilken Finland har infört tuffa restriktioner som stoppat de flesta turister från att komma in i landet. I augusti minskade antalet utländska besökare med 79 procent, jämfört med samma månad året innan, enligt Business Finland. Och hittills i år har man bara noterat omkring en halv miljon övernattningar i Lappland, varav de flesta tidigt under 2020 – innan coronaviruset på allvar kopplade greppet om världen.

Situationen är svår för näringsidkarna och många har tvingats sparka personal. Nu är det främst inhemska turister som reser norröver för att få en skymt av jultomten.

Men inget ont som inte för något gott med sig – det rapporteras inte om några långa köer fram till julens huvudperson, vilket gör det lättare att hålla coronasäkert avstånd.

Den som inte kan eller vill besöka tomten kan framföra sina önskningar över videolänk. För 79 euro (800 kronor) får man fem minuter av hans tid – på Whatsapp, Zoom eller Teams. På självaste julafton kostar dock samtalet 99 euro (1 000 kronor).

– I år har människor framför allt önskat sig lycka, hälsa och så ännu lite mer lycka, även om barnen fortfarande vill ha leksaker och spel, säger tomten till AFP.

Frågan är om de stängda gränserna kommer att sätta stopp för julklappsutdelningen?

– Jag har fantastiska nyheter. Det kommer att bli jul i år också, säger tomten glatt.

– Så kom ihåg att vara snäll och fira den säkert.